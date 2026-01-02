Gasparri FI | La giunta di Fico nasce con una nomina nulla

Gasparri di Forza Italia critica la formazione della giunta regionale campana, sostenendo che la nomina dei membri è irregolare. Secondo l’esponente politico, l’assegnazione delle cariche si sarebbe basata su accordi poco trasparenti e con elementi di illegittimità. La questione solleva dubbi sulla legittimità della composizione della giunta, alimentando il dibattito sulla correttezza dei processi di nomina e sulla trasparenza delle istituzioni regionali.

Tempo di lettura: 2 minuti "La giunta regionale campana, oltre a nascere tra faide, spartizioni e parentele, nasce anche con una nomina nulla". Lo afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, in relazione alla nomina ad assessore dell'attuale sindaco di Portici, Enzo Cuomo, del Pd. " Non sorprende – sostiene Gasparri – l'ignoranza istituzionale di uno come Fico, che abbiamo già visto inadeguato all'opera in sorprendenti incarichi parlamentari. Come ha rilevato la prefettura di Napoli in maniera opportuna, il sindaco di Portici Cuomo, che peraltro conosco e stimo, non poteva dimettersi dall'incarico di sindaco di Portici, per assumere quello di assessore regionale, rinunciando all'insopprimibile termine di venti giorni, prima del quale le dimissioni di un sindaco non diventano operative.

