Garlasco perché il caso non si è mai chiuso davvero Spunta l'ipotesi di più persone coinvolte

Il caso di Garlasco rimane aperto e ancora oggetto di discussione. Nuove ipotesi indicano la possibilità di coinvolgimenti multipli, mantenendo viva l’attenzione su questa vicenda ancora irrisolta. Con l’arrivo del 2026, la questione continua a suscitare interrogativi e riflessioni, dimostrando come, a distanza di anni, il caso non abbia ancora trovato una soluzione definitiva.

Il 2026 si apre nello stesso modo in cui si era chiuso il 2025: con il delitto di Garlasco di nuovo al centro del dibattito pubblico e giudiziario. A distanza di diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, quello che per molto tempo è stato considerato un caso definitivamente chiuso continua invece a produrre interrogativi, alimentati da nuove indagini, riletture forensi e un’attenzione mediatica che non accenna a diminuire. Il punto non è tanto la riapertura formale del processo quanto il fatto che, sul piano investigativo, si stia progressivamente consolidando un’ipotesi che mette in discussione la ricostruzione originaria: quella di un possibile coinvolgimento di più persone nella dinamica del delitto. 🔗 Leggi su Panorama.it

