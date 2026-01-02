A Garlasco, sono emersi errori nelle trascrizioni di Andrea Sempio, che ha commentato:

"Mi hanno fatto domande che io ho capito perché me le facevano. Comunque secondo me erano abbastanza dalla parte mia ". Queste sono le parole di Andrea Sempio a inizio 2017, poco dopo aver concluso l'interrogatorio. Il senso di questa intercettazione è nuovo. Il motivo? Molte intercettazioni ambientali sono state trascritte scorrettamente. Alcune, invece, non sono state trascritte affatto nella prima inchiesta. Repubblica dà notizia dell'intercettazione ambientale numero 84, trascritta all'epoca in modo sbagliato. "(incomprensibile) . a parte che mi han fatto alcune domande, che non pensavo che mi facevano, non gli ho dato una risposta perfetta". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, clamoroso: ecco gli errori nelle trascrizioni di Andrea Sempio

