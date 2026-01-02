Gare e tornei sportivi | la storia rivive attraverso le medaglie

La cingolanità in medaglistica: con "Medaglie e sport a Cingoli", titolo del libro che Sergio Matellicani presenterà domenica alle 17 nell’auditorium Santo Spirito. All’incontro patrocinato dal Comune, moderatrice Sabrina Nocelli, interverranno il sindaco Michele Vittori, l’assessore Jacopo Coloccioni e il dirigente degli istituti civici culturali Luca Pernici che intratterrà sull’opera, la diciassettesima di Matellicani ora 67enne, comandante della polizia locale in pensione, già presidente del circolo filatelico numismatico "Pio VIII", che dal 1999 ha diffusamente scritto su Cingoli pubblicando volumi di storia, poesia, ricordi in cartoline, vernacolo, finanche uno zibaldone cingolano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

