Garbo | Il Napoli è nel momento migliore E’ dura per la Lazio senza Castellanos e con pochi cambi

Daniele Garbo ha commentato a TMW Radio il momento attuale del Napoli, ritenuto il migliore della stagione, e la sfida di domenica contro la Lazio. Ha sottolineato le difficoltà per i biancocelesti, privi di Castellanos e con pochi cambi a disposizione. Garbo ha anche espresso apprezzamento per la cessione del giocatore, considerata una plusvalenza significativa per la Lazio.

Daniele Garbo è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Queste le parole del giornalista sul match che si giocherà domenica tra la Lazio ed il Napoli: Lazio, giusta la cessione di Castellanos? “Faccio i complimenti alla Lazio, cederlo a 30 mln vuol dire fare una grande plusvalenza. Non si può non cedere a certe cifre. E complimenti al West Ham che lo prende. Sono curioso di vedere che farà la Lazio, perché dovrà fare qualcosa, altrimenti per Lotito con la tifoseria sarà dura. Servirà prendere un buon centravanti e a gennaio non è mai semplice”. Raspadori, con chi farebbe meglio tra Sarri o Gasp? “Non so che ruolo abbia, ma farebbe più comodo alla Roma che alla Lazio. 🔗 Leggi su Parlami.eu

