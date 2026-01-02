Gamec Lorenzo Giusti miglior direttore di Museo

Il Museo Gamec ha recentemente ottenuto il riconoscimento di Lorenzo Giusti come miglior direttore di museo, secondo la rivista Inside Art. La sua gestione ha contribuito a rafforzare il profilo internazionale del museo e a consolidare il rapporto con il territorio attraverso iniziative come il progetto «Pensare come una montagna». Un risultato che testimonia l’impegno nel promuovere un’arte di qualità e un dialogo costruttivo con la comunità locale.

IL RICONOSCIMENTO. La rivista Inside Art: ha rafforzato il profilo internazionale e il rapporto con il territorio con il progetto «Pensare come una montagna». Non voler 'portare l'arte in montagna' significa rinunciare alla logica dell'opera che, dal museo, arriva in un territorio considerato vuoto. Lorenzo Giusti e la necessità di progettare a partire dalle esigenze delle comunità; The Best of 2025 (TBO), il meglio dell'anno secondo Inside Art. Si capisce, insomma, perché Giusti sia stato riconosciuto «Miglior direttore di Museo» 2025 per un progetto vòlto a coinvolgere «artisti internazionali in dialogo con comunità locali», ridefinendo il ...

"Non voler 'portare l'arte in montagna' significa rinunciare alla logica dell'opera che, dal museo, arriva in un territorio considerato vuoto". Lorenzo Giusti e la necessità ... In occasione dell'apertura a ottobre 2025 sulle Alpi Orobie del nuovo Bivacco Aldo Frattini, piccola sede distaccata della GAMeC

Con il lockdown il pubblico è diventato una community, Lorenzo Giusti e la GAMeC - Proprio nell'anno in cui la pandemia ce la sta mettendo tutta per mettere in ginocchio i luoghi della cultura, di fatto tutti "congelati" fino a data da ...

La nuova Gamec (di cui non si sentiva alcun bisogno) e la Montelungo hanno una cosa in comune: la Morla... - facebook.com facebook

