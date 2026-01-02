Galleria Toledo Epifania BABAYAGA aspetta i piccoli spettatori
Presso la Galleria Toledo, l’epifania porta in scena
A Galleria Toledo lunedì 5 e martedì 6 gennaio alle ore 17 in scena BABAYAGA- STORIA DI UNA STREGA, drammaturgia e regia Claudio Massimo Paternò con Ingrid Monacelli, Laura Ladislava Dujsikova. Una fiaba che fa riflettere, sorridere, divertire e anche un po’ commuovere (spettacolo per bambini dai. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
