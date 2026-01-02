Futuro Lang in bilico | spunta l’ipotesi Galatasaray
Il futuro di Noa Lang al Napoli è ancora incerto, con alcune voci che ipotizzano un possibile trasferimento al Galatasaray. L’esterno olandese non ha ancora trovato la continuità desiderata e la situazione rimane da definire nei prossimi giorni. Questa incertezza rappresenta un elemento da seguire attentamente per il mercato di gennaio e le strategie della società partenopea.
Il futuro di Noa Lang a Napoli resta in bilico. L'esterno olandese non ha ancora trovato continuità né .
Mercato Napoli: Anguissa e Gilmour stanno per rientrare, il centrocampista non serve più Il Corsport: l'incertezza legata al futuro di Lucca e ai tempi di rientro di Lukaku, oltre all'evoluzione degli scenari relativi a Lang, spingono il club a concentrarsi sull'attacco
