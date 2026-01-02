Futura medaglie a chiudere l’anno Farinacci e Bertini sono d’argento

Futura ha premiato i migliori esordienti toscani con medaglie a chiudere l’anno. Durante la prima prova regionale ad Empoli, giovani atleti di talento, tra cui Farinacci e Bertini, si sono confrontati in una competizione che ha segnato il passaggio tra il 2024 e il nuovo anno. Un’occasione per valorizzare il percorso dei giovani nuotatori e il livello del nuoto regionale toscano.

Il 2025 del nuoto si è concluso con la prima prova regionale degli "esordienti": alcuni dei migliori nuotatori della Toscana, a livello giovanile, si sono sfidati ad Empoli. Tra loro anche gli atleti della futura, allenati da Vittoria Borelli, capaci di portare a casa diverse medaglie. Alessandro Farinacci ed Anna Lise Bertini hanno conquistato una medaglia d'argento rispettivamente nei 50 rana e nei 100 misti. Samuel Lila ha agguantato un bronzo nei 50 rana, mentre Emma Tempesti, si è classificata terza sia nei 50 rana che nei 400 stile. Alla trasferta empolese hanno preso parte con buoni riscontri anche Emily Arapi, Irene Bochicchio, Marianne Cecchi, Giovanni Fambrini, Leandro Ganugi, Giorgia Gheri, Samanta Lila, Diletta Malpaganti, Matilde Pavia, Samuele Pecori, Edoardo Piemonte, Clarissa Ricotti, Alessandro Righi, Matilde Settesoldi, Nadia Shaba, Leone Tempestini e Tommaso Tarocchi.

