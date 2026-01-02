Füllkrug si presenta al Milan | messaggio ai tifosi e debutto immediato

Niclas Füllkrug si presenta ai tifosi del Milan attraverso i social, condividendo la prima immagine in maglia rossonera con il numero 9. Il suo messaggio, semplice e diretto, segna l’inizio della sua avventura nel club, offrendo un primo contatto con i supporter e segnando il suo debutto ufficiale nel nuovo ambiente.

Il primo segnale non è arrivato da Milanello, ma da uno smartphone. Niclas Füllkrug ha scelto i social per rompere il ghiaccio con il suo nuovo mondo, pubblicando la prima immagine in rossonero: maglia del Milan, numero 9 sulle spalle e poche parole, dirette, senza sovrastrutture. Quanto basta per dire “ci sono”. Un gesto semplice, ma tutt’altro che casuale. Perché il Milan non gli chiede tempo per ambientarsi: gli chiede impatto. La numero 9 come dichiarazione d’intenti. Indossare la 9 a Milano non è mai una formalità. È una presa di responsabilità. Füllkrug lo sa e non ha cercato scorciatoie narrative: niente proclami, niente frasi a effetto. 🔗 Leggi su Milanzone.it

