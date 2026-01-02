Fullkrug il primo colpo del Milan | depositato il suo contratto in Lega

Il Milan ha ufficialmente depositato il contratto di Fullkrug in Lega, segnando il primo acquisto del mercato invernale. L’attaccante tedesco si prepara ad entrare a disposizione per la prossima partita contro il Cagliari. Questa operazione rappresenta un passo importante per il club, che cerca di rafforzare la rosa in vista delle sfide cruciali della stagione.

Calciomercato Milan, Fullkrug in primo colpo dell'inverno rossonero. E' arrivata la comunicazione ufficiale in vista della partita con il Cagliari. Si attende il comunicato del club.

Calciomercato Milan, Fullkrug in chiusura! Retroscena Kean e novità sul difensore - La dirigenza del Milan sta per chiudere il primo colpo del calciomercato invernale. fantamaster.it

Borghi e l’ironia del calcio: “Arriva Fullkrug e Nkunku fa doppietta. Se gioca così è un’arma in più” - Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato ironicamente la contemporaneità dell’arrivo di Niclas Fullkrug e la prima rete, seguita dalla seconda, in campionato di Nkunku. milannews.it

«C’è tanta voglia di vedere all’opera Fullkrug, anche se Allegri sembra intenzionato a non farlo partire dal primo minuto. » Questa sera la Serie A riparte nel 2026 con Cagliari e Milan che si affrontano alla Unipol Domus alle 20:45. Entrambe le formazioni arriv - facebook.com facebook

. @acmilan, primo allenamento per Niclas Fullkrug x.com

