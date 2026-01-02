Il 2026 si apre con segnali di crisi interne nel Partito Democratico, segnati da tensioni e cambiamenti di leadership. Bartolo e Ruotolo si distaccano da Schlein, evidenziando una fase di incertezza e rinnovamento. In un contesto di scontri e incertezze, il partito affronta una sfida di ricostruzione identitaria, mentre le porte si chiudono e i venti di cambiamento si fanno sentire.

Il 2026 del Pd si apre sotto i peggiori auspici. Non è solo questione di sondaggi, ma di una tenuta identitaria che sta letteralmente andando in frantumi. Il Pd di Elly Schlein inizia l’anno perdendo uno dei suoi volti più iconici, quel Pietro Bartolo che per anni è stato il vessillo dell’accoglienza e delle politiche migratorie dem. Mentre sul fronte campano scoppia il caso Ruotolo. Il tutto, sancendo l’amara realtà di un partito che, tra esodi eccellenti e guerre intestine, vede minato il progetto di Elly per il 2026: che appare sempre più fragile e lontano dai sogni di riscossa in cantiere. E allora la domanda sorge spontanea: quale rivalsa possibile alle urne del 2027 sulle ceneri di stagioni di resa dei conti che minacciano una realtà che i vertici non vogliono o fingono di non vedere? E quando persino i simboli del “sentimentalismo” di sinistra scelgono la fuga da cacicchi e veti incrociati, per non restare intrappolati in «un partito di divisioni e giochi di potere»? La risposta intanto è una: la deriva è ormai strutturale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fuga dal Pd, venti di crisi e porte che sbattono, il 2026 parte con Bartolo e Ruotolo che scaricano Schlein: basta “cacicchi” e inerzia

Leggi anche: Come i cacicchi hanno salvato il Pd dai flop dei giovani di Schlein, che dovevano rottamare i cacicchi

Leggi anche: Schlein chiude l'anno col botto. Bartolo molla il Pd: "Cosa è diventato"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sondaggi politici 2025/ Meloni 31% supera la crisi. ‘Fuga’ Schlein da Atreju: Pd sotto 22%, Conte recupera - Nel “derby” domenicale della politica tutto al femminile, ai punti “vince” la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con la sua chiusura ad Atreju e con l’esito dei nuovi sondaggi politici raccolti ... ilsussidiario.net

Incendi in California: crisi climatica, fuga delle assicurazioni e ruolo delle app - Le fiamme devastano Los Angeles, con danni fino a 275 miliardi di dollari, e migliaia di case restano senza copertura assicurativa. ansa.it

Pd: “Contro crisi professioni infermieristiche intervenire subito” - "Oggi abbiamo una drammatica questione che riguarda il sistema sanitario nazionale ed è quella relativa alla crisi delle indispensabili ma scarsamente riconosciute professioni infermieristiche. quotidianosanita.it

Venti chilometri in fuga tentando anche di investire un carabiniere: 4 anni al ladro «stuntman» x.com

ANSA.it. . Strage a Crans Montana, un testimone: 'Locale senza vie di fuga sufficienti'. Il racconto di un giovane italiano che si è trovato sul posto poco dopo la tragedia (testimonianza raccolta dall'inviato Benoit Girod) #ANSA - facebook.com facebook