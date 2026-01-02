L’analisi del Financial Times evidenzia come lo stipendio totale di Christine Lagarde, presidente della Bce, superi i 700mila euro, attestandosi oltre il 50% in più rispetto ai dati ufficiali pubblicati dall’istituto. Questo confronto mette in luce le differenze tra retribuzioni dichiarate e retribuzioni effettive di figure di rilievo nel settore finanziario, offrendo uno spunto di riflessione sulle modalità di remunerazione delle alte cariche europee.

Secondo un’analisi del Financial Times, lo stipendio completo della presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde è superiore di oltre il 50% rispetto a quello dichiarato dall’istituto. Secondo i calcoli del FT, nel 2024 ha guadagnato in totale circa 726.000 euro, il 56% in più rispetto allo stipendio ‘base’ di 466.000 euro comunicato dalla Bce nel suo rapporto annuale. Ciò significa che Lagarde guadagna quasi quattro volte di più del presidente della Federal Reserve statunitense, Jerome Powell, il cui stipendio è stabilito dalla legge federale statunitense e attualmente è limitato a 203. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ft: "La presidente della Bce Lagarde guadagna oltre 700mila euro, quattro volte il presidente della Fed"

