Frosinone | ubriaco al volante si ribalta nel canale 43enne soccorso a Cassino

A Cassino, nella notte del 24 dicembre, un uomo di 43 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida sotto l’effetto di alcol. L’automobile si è ribaltata e il veicolo è finito in un canale. Il conducente è stato soccorso e trasportato in ospedale. L’incidente evidenzia i rischi legati alla guida in stato di ebbrezza e l’importanza di rispettare le norme stradali.

Un uomo di 43 anni di Cassino è riuscito a sopravvivere a un incidente miracoloso avvenuto durante la notte del 24 dicembre. Dopo essere tornato da una cena natalizia, l'uomo si è messo ubriaco al volante e ha perso il controllo della sua auto lungo la via Polledrera. Il veicolo è finito fuori strada e si è ribaltato nel canale di scolo che costeggia la strada. I carabinieri della stazione locale sono intervenuti sul posto per i rilievi, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e hanno estratto l'uomo. Gli operatori sanitari del 118 lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale locale, dove le sue condizioni sono state giudicate buone e non in pericolo di vita.

#Cassino – Vigilia di Natale col botto: #incidente nei pressi del centro commerciale, denunciato automobilista ubriaco | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #cronaca - facebook.com facebook

