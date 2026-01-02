Frosinone la crisi senza ritorno Ottaviani attacca FdI | Così si fa solo danno alla città

A Frosinone, la crisi politica si approfondisce, con il Consiglio comunale di fine anno che mette in evidenza una situazione difficile. La maggioranza non possiede più i numeri per governare, mentre l’opposizione mantiene un ruolo attivo. Questa fase complessa rischia di compromettere il funzionamento dell’amministrazione, sollevando interrogativi sulla stabilità e il futuro della città.

A Frosinone la politica sembra aver superato il punto di non ritorno. Il Consiglio comunale di fine anno ha certificato una situazione paradossale: la maggioranza che governa la città non dispone più dei numeri per farlo, mentre l'opposizione è riuscita a tenere in piedi l'Aula, decidendo tempi e.

Consiglio comunale senza numero legale per la terza volta: la crisi paralizza Frosinone; FdI non si presenta: Mastrangeli revoca le deleghe ai due assessori; Frosinone, Mastrangeli resta senza maggioranza: il sindaco revoca le deleghe agli assessori di Fratelli d'Italia.

