Frosinone la crisi senza ritorno Ottaviani attacca FdI | Così si fa solo danno alla città

A Frosinone, la crisi politica si approfondisce, con il Consiglio comunale di fine anno che mette in evidenza una situazione difficile. La maggioranza non possiede più i numeri per governare, mentre l’opposizione mantiene un ruolo attivo. Questa fase complessa rischia di compromettere il funzionamento dell’amministrazione, sollevando interrogativi sulla stabilità e il futuro della città.
A Frosinone la politica sembra aver superato il punto di non ritorno. Il Consiglio comunale di fine anno ha certificato una situazione paradossale: la maggioranza che governa la città non dispone più dei numeri per farlo, mentre l’opposizione è riuscita a tenere in piedi l’Aula, decidendo tempi e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Consiglio comunale senza numero legale per la terza volta: la crisi paralizza Frosinone; FdI non si presenta: Mastrangeli revoca le deleghe ai due assessori; Frosinone, Mastrangeli resta senza maggioranza: il sindaco revoca le deleghe agli assessori di Fratelli d'Italia.
Frosinone – Salta nuovamente il Consiglio: il sindaco ha la soluzione in tasca ma continua a prendere tempo, messo in crisi dalle blindature degli assessori - La ‘crisi numerica’ sarebbe facilmente risolvibile scegliendo la strada indicata dal vicesindaco Scaccia in accordo con Mattia. tunews24.it
Frosinone, Mastrangeli resta senza maggioranza: il sindaco revoca le deleghe agli assessori di Fratelli d'Italia - Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, non ha più la maggioranza e rompe con Fratelli d’Italia, revocando le deleghe ai due assessori Alessia Turriziani (Servizi Sociali) ... msn.com
Nella palude della crisi - Così traducibile: l’assenza di notizie negative è già per questo una buona notizia. ciociariaoggi.it
