Frosini addio all’insuperabile capoturno Quella volta che sciò due ore per salvare la neonata Marzia

Athos Frosini, noto come l’“insuperabile capoturno” dei vigili del fuoco di Pistoia, si è spento a 94 anni. Entrato in servizio negli anni Cinquanta, è ricordato per il suo valore e dedizione, tra cui un episodio significativo in cui sciò due ore per salvare una neonata. La città lo saluta con rispetto, celebrando una carriera lunga e ricca di imprese.

Pistoia, 2 gennaio 2025 – Aveva 94 anni, l'"insuperabile capoturno", uno storico pilastri dei vigili del fuoco di Pistoia dove era entrato in servizio nei lontani anni Cinquanta, Athos Frosini, l'uomo delle imprese, mancato la mattina del 31 dicembre nella sua città. Nella memoria di molti alcune delle vicende che lo hanno visto protagonista. Come quella datata 1966: siamo a Lentula, dove una copiosa nevicata ha isolato il borgo. Marzia ha qualche mese di vita e i genitori non riescono a raggiungere le botteghe per poter acquistare il latte che servirebbe alla bimba per alimentarsi. Il suo angelo custode sarà un uomo in divisa, Athos Frosini appunto, vigile del fuoco che arriva da Pistoia.

