Freddo il nuovo appello del Comune di Firenze | Segnalate chi dorme in strada

Il Comune di Firenze ha lanciato un nuovo appello per segnalare persone senza dimora. L’obiettivo è favorire l’intervento delle Unità di strada e dei volontari, offrendo supporto e opportunità di accoglienza. Le autorità invitano cittadini e residenti a segnalare eventuali situazioni di emergenza, contribuendo così a garantire un intervento tempestivo e mirato per chi si trova in difficoltà.

Firenze, 2 gennaio 2026 - "Segnalateci le persone in difficoltà in modo che le Unità di strada e i volontari possano contattarle offrendo loro le opportunità del nostro sistema di accoglienza dove sono disponibili posti che, in caso di necessità, possiamo ulteriormente incrementare". È l'appello dell'assessore al welfare del Comune di Firenze Nicola Paulesu a proposito dell'accoglienza invernale e del calo delle temperature di questi giorni. Il progetto di accoglienza invernale, si ricorda in una nota di Palazzo Vecchio, conta su tre strutture: l'orologio in viale Corsica e l'ostello del Carmine, entrambi di proprietà del Comune e gestiti da Fondazione Solidarietà Caritas Ets.

