Frattesi-Juve missione possibile? L’indiscrezione attuale sulla trattativa tra bianconeri e l’Inter

L’interesse della Juventus per Davide Frattesi è al centro delle attenzioni di mercato. Attualmente, si stanno valutando le possibilità di una trattativa tra i bianconeri e l’Inter, con il centrocampista come obiettivo prioritario. La situazione rimane in evoluzione, e nelle prossime settimane si comprenderanno meglio i margini di un possibile trasferimento. Analizziamo le ultime indiscrezioni su questa trattativa e le implicazioni per le due società.

Frattesi, no al Fenerbahce: sta aspettando solo Spalletti e la Juve - Il centrocampista dell'Inter, che nn trova spazio con Chivu, vuole cambiare squadra anche per ritrovare la Nazionale ... tuttosport.com

La Juventus punta su Frattesi, ma spunta a sorpresa l’opzione Maldini - Scopri le mosse di mercato della Juventus per rafforzare centrocampo e attacco a gennaio. newsmondo.it

CM - Il Fenerbache fa sul serio per Frattesi: ecco perchè può superare la Juventus - facebook.com facebook

CdS - #Frattesi tra #Juve e #Fenerbahçe: l'idea dell'Inter è chiara a tutti x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.