Frattesi Juve c’è il sì del calciatore Ma attenzione alla pista estera

Davide Frattesi ha dato il suo consenso a un trasferimento alla Juventus, aprendo nuove possibilità per il suo futuro in Italia. Tuttavia, rimangono da valutare le eventuali offerte estere che potrebbero influenzare la sua scelta definitiva. La situazione è in evoluzione e resta da capire quale sarà la direzione finale del calciatore, tra interesse nazionale e opportunità internazionali.

Inter News 24 Frattesi Juve, il calciatore dice sì al trasferimento in bianconero. Ma attenzione alla pista che porta ad un suo addio alla Serie A. Il destino di Davide Frattesi torna a essere uno dei temi caldi del mercato invernale della Beneamata. Il dinamico centrocampista azzurro, noto per le sue doti d’inserimento e il vizio del gol, sta vivendo un periodo di profonda riflessione. Nonostante l’indubbio talento, la continuità d’impiego sotto la gestione di Cristian Chivu — l’ex carismatico difensore del Triplete oggi tecnico dei nerazzurri — è mancata, spingendo il calciatore a guardarsi intorno proprio come accaduto un anno fa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Juve, c’è il sì del calciatore. Ma attenzione alla pista estera Leggi anche: Frattesi Inter, la Juve continua ad insistere ma occhio alla pista estera Leggi anche: Moretto su Frattesi alla Juve: «Si può fare anche senza Thuram, ma attenzione a…» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Frattesi alla Juve per Thuram all'Inter: come stanno davvero le cose - dei primi contatti esplorativi tra la dirigenza juventina e chi cura gli interessi di Davide Frattesi: il ... tuttosport.com Chiellini: "Di Frattesi non parlo, Thuram resta alla Juve. Elkann e Yildiz, tutto chiaro" - Nel pre partita della sfida contro il Bologna (qui la diretta testuale del match), il dirigente della Juve Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Dazn, dove ha parlato delle voci di mercato ... tuttosport.com Juve, Frattesi resta il primo obiettivo: Comolli proverà la strada del prestito - Secondo quanto riportato su YouTube dal giornalista Gianni Balzarini, la Juventus avrebbe nel mirino Davide Frattesi e vorrebbe strapparlo dall'Inter, proponendo ai nerazzurri un affare basato sul ... it.blastingnews.com CdS - #Frattesi tra #Juve e #Fenerbahçe: l'idea dell'Inter è chiara a tutti x.com Rivelazione su #Frattesi Sta spingendo per la #Juve - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.