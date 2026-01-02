Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, direttore del Centro ustioni di Niguarda a Milano, è responsabile della cura dei giovani coinvolti nell’incendio di Crans-Montana. Con una lunga esperienza in chirurgia plastica ricostruttiva, si dedica alla gestione delle ustioni e alla riabilitazione dei pazienti. La sua professionalità è fondamentale nell’assistenza a questi ragazzi, garantendo interventi qualificati e un percorso di recupero accurato.

Franz Wilhelm Baruffaldi Preis è “il mago della pelle”. Direttore del Centro ustioni e chirurgia plastica ricostruttiva dell’ospedale Niguarda di Milano, è impegnato in queste ore nella cura dei ragazzi coinvolti nell’incendio del locale “Le Constellation” di Crans – Montana. Il professor Preis è tra i medici che hanno curato l’olimpionica Bebe Vio e si è occupato negli anni di moltissimi casi complessi, curando anche le vittime di incidenti drammatici come il disastro ferroviario di Viareggio del 2009. È socio fondatore dell’European Society for teaching and research in plastic surgery e autore di molte pubblicazioni scientifiche. 🔗 Leggi su Panorama.it

Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, il direttore del Centro ustioni di Niguarda che sta curando i ragazzi di Crans-Montana

