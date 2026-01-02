Frank frustrato al ritorno in Premier League

Thomas Frank ha vissuto un ritorno deludente alla sua ex squadra, Brentford, mentre il Tottenham ha concluso la partita con un pareggio senza reti. La sfida, disputata in Premier League, ha visto entrambe le squadre impegnate in una gara equilibrata, senza però riuscire a trovare la rete decisiva. Un risultato che riflette l’equilibrio della competizione e le sfide del campionato.

2026-01-02 00:13:00 Ecco quanto riportato poco fa: Thomas Frank ha sopportato un ritorno frustrante all’ex club del Brentford mentre il Tottenham è stato costretto a pareggiare a reti inviolate in Premier League. Frank ha allenato i Bees per sette anni e 317 partite prima di unirsi agli Spurs e ha ricevuto una calorosa accoglienza mentre scendeva in campo e applaudiva tutti e quattro i lati del suo vecchio campo prima del calcio d’inizio. Ma per il danese è andato tutto bene, con gli Spurs che non sono riusciti a segnare un solo tiro in porta fino al recupero e i loro tifosi che cantavano “noioso, noioso Tottenham” verso la fine di un incontro difficile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

