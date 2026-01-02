Francesco il primo nato Diana l’ultima del 2025

Francesco, nato il primo del 2026 in provincia di Macerata, è un maschietto di 3,345 chili. È il primo nato dell’anno, seguito da Diana, nata nel 2025. Questa nascita rappresenta un momento speciale per la famiglia e la comunità locale, segnando l’inizio di un nuovo anno con l’arrivo di un bambino.

È un bel maschietto di 3,345 chili e si chiama Francesco (foto a sinistra) il primo nato del 2026 in provincia di Macerata. Il piccolo è venuto al mondo alle 10.07 di ieri all’ ospedale del capoluogo, per la gioia del babbo Fabio e della mamma Cristina (di Treia), assistita nel parto dallo staff del reparto di Ostetricia e Ginecologia, guidato da Mauro Pelagalli. L’ultimo parto del 2025 a Macerata è stato, invece, alle 11.22 del 31 dicembre: si è trattato di un altro fiocco azzurro, questa volta per Davide (3,255 chili), figlio dei corridoniani Elisabetta e Marco. Lo scorso anno nell’ospedale del capoluogo sono venuti al mondo 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

