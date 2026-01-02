Francesca Milano, direttrice di Chora News, lascia la podcast company fondata nel 2020 da Mario Calabresi. Dopo la fusione con Will Media avvenuta a gennaio 2024, Milano annuncia il suo addio, segnando un nuovo passo nel panorama del giornalismo digitale italiano nel 2026. Nei prossimi mesi, si conosceranno le sue nuove attività e le evoluzioni nel settore.

Primi movimenti del 2026 nel mondo del giornalismo digitale. Francesca Milano, direttrice responsabile di Chora News, classe 1980, ha annunciato il suo addio ufficiale alla podcast company fondata nel 2020 da Mario Calabresi e che si era fusa formalmente con Will Media a gennaio 2024. Lo ha fatto salutando direttamente gli ascoltatori del podcast di rassegna stampa mattutina Seietrenta, che conduceva settimanalmente assieme ad altri giornalisti, a rotazione. Lascia dopo cinque anni. Ma per andare dove? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Milano (@francescami80) Ad attenderla c’è un posto da vicedirettrice a Open, il giornale online fondato da Enrico Mentana a dicembre 2018 e attualmente diretto (dal 2023) dal 62enne Franco Bechis, ex, tra gli altri, di Milano Finanza, Il Tempo, Italia Oggi e Libero, che su Open si firma spesso con lo pseudonimo (nonché anagramma) Fosca Bincher. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Francesca Milano lascia Chora News: ecco dove andrà

