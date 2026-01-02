‘Francesca Cabrini’ la santa del Lodigiano arriva in tv | il cammino umano e spirituale raccontato in un film

Stasera su Canale 5, alle 21:30, sarà trasmesso il film biografico dedicato a Francesca Cabrini, nota come la santa del Lodigiano. L’opera ripercorre il percorso umano e spirituale di questa figura riconosciuta per il suo impegno e dedizione. Un’occasione per conoscere meglio la storia e l’eredità di questa figura significativa della tradizione italiana.

Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), 2 gennaio 2025 – Questa sera, venerdì 2 gennaio 2026, su Canale 5, alle 21:30 circa, sarà trasmesso il film biografico "Francesca Cabrini". Regia di Alejandro Monteverde, con Cristiana Dell'Anna, nel ruolo della Santa santangiolina e Giancarlo Giannini, nelle vesti di Papa Leone XIII. " Voglio costruire un impero, Santità. Un impero di speranza." Così risponde Madre Cabrini a Papa Leone XIII, in uno dei dialoghi più forti del film. Ma a cosa si riferisce? Parla di scuole, ospedali, orfanotrofi, opere concrete guidate da donne, in difesa degli ultimi. Un impero senza eserciti, ma con radici profonde anche a Sant'Angelo Lodigiano, dove tutto è iniziato".

