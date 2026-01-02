Francesca Cabrini Cristiana Dell’Anna stasera porta su Canale 5 una storia vera

Stasera su Canale 5, Cristiana Dell’Anna interpreta Francesca Cabrini, una suora dedita agli ultimi, protagonista di una storia vera ambientata nella seconda metà dell’Ottocento. La narrazione ripercorre le sfide e il cammino di una figura storica che ha dedicato la vita agli altri, offrendo uno sguardo autentico e rispettoso su un episodio significativo del passato.

Cristiana Dell'Anna stasera interpreterà Francesca Cabrini, una suora che si è dedicata agli ultimi, una storia della seconda metà dell'Ottocento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

