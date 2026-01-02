foto riparata una strada ne restano dozzine disastrate

Dopo i lavori di riparazione su via Dorso ad Avellino, resta ancora aperta la questione della manutenzione di molte altre strade cittadine. Nonostante interventi urgenti, numerose arterie presentano ancora condizioni precarie, evidenziando la necessità di un piano a lungo termine per migliorare la sicurezza e la qualità delle vie di comunicazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo i lavori d’urgenza eseguiti lungo via Dorso, ad Avellino resta però aperta e tutt’altro che risolta la questione della manutenzione stradale in molte altre arterie cittadine. Gli interventi messi in campo nelle scorse settimane hanno certamente scongiurato rischi immediati in una zona particolarmente trafficata, ma non bastano a tranquillizzare residenti e automobilisti che ogni giorno si trovano a fare i conti con strade dissestate, avvallamenti e vere e proprie franate. E con la pioggia di oggi ecco che diventano ai limiti della percorribilità arterie altrettanto importanti come Corso Europa, via Capozzi, via Annarumma, solo per citarne alcune e come abbiamo già denunciato attraverso queste colonne mesi fa ( CLICCA E LEGGI QUI) In diversi punti del capoluogo irpino il manto stradale continua a presentarsi in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

