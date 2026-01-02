Forlimpopoli un lungo weekend di eventi fino all' Epifania | in programma spettacoli tombole e la Befana volante

A Forlimpopoli, si avvicina l’ultimo fine settimana di eventi natalizi, inseriti nel programma “Atmosfera di Natale”. Fino all’Epifania, cittadini e visitatori potranno partecipare a spettacoli, tombole e alla tradizionale Befana volante, contribuendo a concludere in modo festoso un ricco periodo di iniziative che hanno animato la città durante tutto dicembre.

Dopo il ricco calendario di iniziative che hanno animato le settimane di dicembre e una breve pausa in occasione del Capodanno, Forlimpopoli si prepara a vivere l’atto conclusivo del programma “Atmosfera di Natale”, con un programma di eventi che accompagnerà cittadini e visitatori da sabato 3. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Forlimpopoli, un lungo weekend di eventi fino all'Epifania: in programma spettacoli, tombole e la Befana volante Leggi anche: Befane volanti, carri allegorici, sagre e spettacoli pirotecnici: tutti gli eventi del lungo weekend dell'Epifania Leggi anche: Epifania 2026 a Torino e provincia: guida agli eventi del lungo weekend La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Weekend natalizio di fuoco tra villaggi a tema, tombole, presepi e i Cantastorie di Romagna: tutti gli eventi nel Forlivese. Musica, giochi e solidarietà a Forlimpopoli - Il clou sabato con il presepe vivente a cura dei giovani della Comunità Cristiana ... msn.com Forlimpopoli, caso eventi: "Pochi? No, li ripensiamo" - La richiesta è di quelle provocatorie: "Organizzare a Forlimpopoli un concerto di Simon Le Bon", il leader dei Duran Duran che negli anni ‘80 si fronteggiarono a suon di hit con gli Spandau Ballet ... ilrestodelcarlino.it Forlimpopoli, il borgo in cui è nata la cucina italiana moderna - Esistono luoghi che raccontano una storia molto più grande della loro dimensione geografica e Forlimpopoli è uno di questi. siviaggia.it Oriano Silvestroni, 61enne agricoltore di Bagnolo di Forlì, è morto alle 8 di sabato 13 dicembre in un incidente stradale. Procedeva con il trattore lungo via San Paolo, a Sant’Andrea, frazione di Forlimpopoli, quando ha accostato e fermato probabilmente per u - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.