Forlì-Arezzo sabato 03 gennaio 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

Il 3 gennaio 2026 alle ore 17:30 si svolge Forlì-Arezzo, match valido per il turno 19 di Serie C e prima giornata di ritorno. L’Arezzo di Bucchi, secondo in classifica, affronta il neopromosso Forlì. Di seguito le formazioni, le quote e i pronostici relativi a questa sfida.

Turno numero 19 di Serie C e prima giornata di ritorno per l’Arezzo di Bucchi secondo in classifica impegnato sul campo del neopromosso Forlì. I Galletti sono una grande sorpresa di questo torneo allenati da un tecnico arrivato solamente a 55 anni in questa categoria. Per Miramari qualche alto e basso soprattutto in trasferta, ma una squadra ben messa in campo e con uno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

