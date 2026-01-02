Il 3 gennaio 2026 alle ore 17:30 si svolge Forlì-Arezzo, match valido per il turno 19 di Serie C e prima giornata di ritorno. L’Arezzo di Bucchi, secondo in classifica, affronta il neopromosso Forlì. Di seguito le formazioni, le quote e i pronostici relativi a questa sfida.

Turno numero 19 di Serie C e prima giornata di ritorno per l’Arezzo di Bucchi secondo in classifica impegnato sul campo del neopromosso Forlì. I Galletti sono una grande sorpresa di questo torneo allenati da un tecnico arrivato solamente a 55 anni in questa categoria. Per Miramari qualche alto e basso soprattutto in trasferta, ma una squadra ben messa in campo e con uno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Forlì-Arezzo (sabato 03 gennaio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Monaco-Lione (sabato 03 gennaio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Como-Udinese (sabato 03 gennaio 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Amaranto Channel. . Manca sempre meno alla prima partita del girone di ritorno dell'Arezzo: scopriamo i numeri e le curiosità del match contro il Forlì. #SSArezzo #AmarantoChannel - facebook.com facebook

Attiva da oggi 30 Dicembre alle h 12:00 la prevendita per Forlì-Arezzo in programma allo Stadio “Tullo Morgagni” di Forlì, , con inizio alle ore :. Qui tutte le info shorturl.at/zgTAG #SempreSoloForzArezzo x.com