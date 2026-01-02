Forlì-Arezzo sabato 03 gennaio 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici Toscani a caccia del colpo esterno in una gara con gol da ambo le parti

L'incontro tra Forlì e Arezzo, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle 17:30, apre il turno 19 di Serie C e la prima giornata di ritorno. La partita vedrà i toscani, secondi in classifica, affrontare il neopromosso Forlì in una sfida con potenziali occasioni da ambo le parti. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per questa gara.

Turno numero 19 di Serie C e prima giornata di ritorno per l’Arezzo di Bucchi secondo in classifica impegnato sul campo del neopromosso Forlì. I Galletti sono una grande sorpresa di questo torneo allenati da un tecnico arrivato solamente a 55 anni in questa categoria. Per Miramari qualche alto e basso soprattutto in trasferta, ma una squadra ben messa in campo e con uno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Forlì-Arezzo (sabato 03 gennaio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Toscani a caccia del colpo esterno in una gara con gol da ambo le parti Leggi anche: Forlì-Arezzo (sabato 03 gennaio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: AC Ospitaletto-Lecco (sabato 03 gennaio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Manzoniani con 4 assenti al “Corioni”, pochi gol in arrivo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Forlì-Arezzo sabato 03 gennaio 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici. Il #Forlì cerca l’impresa contro l’Arezzo: "Sfida difficilissima contro una squadra costruita per vincere, ma faremo la nostra gara senza cambiare la nostra fisionomia" - facebook.com facebook Attiva da oggi 30 Dicembre alle h 12:00 la prevendita per Forlì-Arezzo in programma allo Stadio “Tullo Morgagni” di Forlì, , con inizio alle ore :. Qui tutte le info shorturl.at/zgTAG #SempreSoloForzArezzo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.