Food Trend 2026 | New Deal sostenibile senza rinunciare al piacere

Il 2026 si preannuncia come un anno di importanti evoluzioni nel settore alimentare, con un focus crescente sulla sostenibilità e il rispetto dell’ambiente. I nuovi trend del settore si orientano verso un equilibrio tra piacere e responsabilità, offrendo soluzioni innovative che coniugano gusto e attenzione alle risorse del pianeta. In questo contesto, il “New Deal” alimentare rappresenta un passo importante verso un futuro più consapevole e sostenibile.

Siete alla ricerca di alcuni dei più interessanti Food Trend 2026? Ebbene sì, il 2026 appena arrivato si prepara a essere un anno di svolta per il settore food. Un “ New Deal” all’insegna della sostenibilità e inclusione, con un’accelerazione netta verso modelli più sostenibili per l’appunto nonché con un consumatore sempre più esigente, responsabile e consapevole. La parola chiave sarà “responsabilità”, declinata in aspetti essenziali quali filiere corte, ingredienti rigenerativi e trasparenza totale. Una nuova competitività per il settore della ristorazione: ecco alcuni interessanti Food Trend 2026. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

