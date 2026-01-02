Fondo Mit investimenti stradali Morrone Lega | Risorse a due comuni riminesi Casteldelci e Pennabilli

Il Fondo investimenti stradali, istituito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, destina risorse a piccoli comuni italiani. Recentemente, il deputato Morrone (Lega) ha annunciato che Casteldelci e Pennabilli, entrambi in provincia di Rimini, riceveranno finanziamenti per migliorare le infrastrutture stradali. Questa iniziativa mira a sostenere lo sviluppo e la sicurezza delle comunità locali, contribuendo alla manutenzione e all’ammodernamento delle vie di collegamento.

"Sono due i comuni romagnoli, entrambi in provincia di Rimini, che beneficiano di risorse attinte dal 'Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni' introdotto dal ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini come misura di attenzione nei confronti dei comuni più piccoli e.

