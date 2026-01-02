Fondo Mit investimenti stradali Morrone Lega | Risorse a due comuni riminesi Casteldelci e Pennabilli

Il Fondo investimenti stradali, istituito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, destina risorse a piccoli comuni italiani. Recentemente, il deputato Morrone (Lega) ha annunciato che Casteldelci e Pennabilli, entrambi in provincia di Rimini, riceveranno finanziamenti per migliorare le infrastrutture stradali. Questa iniziativa mira a sostenere lo sviluppo e la sicurezza delle comunità locali, contribuendo alla manutenzione e all’ammodernamento delle vie di collegamento.

"Sono due i comuni romagnoli, entrambi in provincia di Rimini, che beneficiano di risorse attinte dal 'Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni' introdotto dal ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini come misura di attenzione nei confronti dei comuni più piccoli e. Nella graduatoria delle realtà che ne beneficiano per il 2025, resa nota in questi giorni, rientrano Casteldelci, a cui vengono destinati 150.

