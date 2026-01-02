Fondi regionali per la Sitoco L’appello di Bene Comune | Riaprire il centro ricerche

La Regione ha stanziato fondi per un progetto di ricerca sulla Sitoco, con l’obiettivo di valorizzare il centro di ricerca di Orbetello. Bene Comune invita a considerare la riapertura della struttura, offrendo così opportunità di lavoro e formazione ai giovani laureati locali. Si tratta di un intervento importante per il territorio, volto a promuovere ricerca e sviluppo nell’area di Orbetello.

ORBETELLO "La Regione finanzia un progetto di ricerca sulla Sitoco. Si dovrebbe riaprire il centro di ricerca di Orbetello, diamo un'opportunità ai giovani laureati orbetellani". La proposta arriva dal comitato civico Orbetello Bene Comune, che lancia l'idea dopo aver appreso che, fra gli stanziamenti della Regione per il territorio della provincia, 234.107 euro sono destinati al territorio del Comune di Orbetello e all'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla messa in sicurezza e alla bonifica del sito ex Sitoco.

