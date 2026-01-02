Fondi per le spiagge Savarino | I Comuni stabiliranno autonomamente dove intervenire

Il governo punta a migliorare l’accessibilità e i servizi delle spiagge, lasciando ai Comuni la scelta delle aree da interventare. L’obiettivo è creare spazi più inclusivi e funzionali, con aree dedicate allo sport, ai bambini e ai servizi, per favorire l’attrattività delle spiagge sia per i residenti che per i turisti. Questa strategia mira a valorizzare il patrimonio costiero in modo equilibrato e condiviso.

