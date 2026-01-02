Fondazione Guido d’Arezzo non è solo una dimissione | è il fallimento di un sistema

Le dimissioni del Direttore della Fondazione Guido d’Arezzo rappresentano più di un cambio di vertice: evidenziano una crisi strutturale dell’ente. La situazione, monitorata da anni, evidenzia problemi gestionali e di governance che richiedono attenzione e interventi concreti. È importante analizzare con attenzione gli sviluppi per comprendere le implicazioni di questa fase e le possibili soluzioni future.

Arezzo, 2 gennaio 2025 – «Le recenti dimissioni del Direttore della Fondazione Guido d'Arezzo, Lorenzo Cinatti, non giungono inaspettate per chi, come noi, monitora da anni con estrema preoccupazione la deriva dell'ente – scrivono Franco Dringoli, Arezzo 2020 Gianni Mutarelli, AVS (Alleanza Verdi-Sinistra) – Ciò che emerge non è un semplice avvicendamento tecnico, ma il definitivo cedimento di un sistema gestionale che abbiamo denunciato con forza fin dai tempi del Raro Festival. È ormai evidente che la direzione tecnica, abdicando alla propria autonomia, è diventata uno strumento delle manovre politiche del Sindaco Ghinell i, nonché Presidente della Fondazione, avallando una gestione "parallela" dell'ente.

