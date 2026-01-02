Fofana prima di Cagliari-Milan | Füllkrug mi sembra un bravo ragazzo Ha voglia di …
Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha commentato prima della partita contro il Cagliari, in programma alle 20:45 alla Unipol Domus. Parlando di Füllkrug, ha detto: “Mi sembra un bravo ragazzo. Ha voglia di...” Questo intervento offre uno sguardo sulle impressioni del giocatore rossonero in vista della sfida della 18^ giornata di Serie A.
Youssouf Fofana, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: «Mi sono separata e ho un nuovo compagno che mi vuole bene, ma mio figlio ha smesso di parlarmi: sembra mi voglia punire»
Leggi anche: Milan, Fofana prima del Cagliari: “Ho lavorato per tornare il prima possibile”
Probabili formazioni Cagliari-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Gabbia e Kilicsoy; Milan, le ultime su Leao, Fofana e Nkunku in vista del Verona; Cagliari-Milan, le probabili formazioni e dove vederla; Cagliari-Milan, Allegri torna nell'isola che lo proiettò ai vertici del calcio e cerca tre punti per il primato.
Milan, tegola per Allegri prima del Cagliari: è ufficiale - Allegri e Pisacane puntano a iniziare al meglio il 2026: ecco le scelte dei due tecnici di Cagliari e Milan e la decisione finale su Pavlovic ... spaziomilan.it
Cagliari-Milan diretta Serie A: segui il match tra Pisacane e Allegri oggi LIVE - Il campionato inaugura il 2026 con l'anticipo della 18ª giornata: all'Unipol Domus, i rossoneri chiedono strada per continuare la corsa scudetto ... corrieredellosport.it
Formazioni ufficiali Cagliari-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Gabbia e Kilicsoy - Milan si sfidano nell'anticipo del venerdì sera e danno il via alla diciottesima giornata di Serie A: le scelte di formazione di Fabio Pisacane e Massimiliano Allegri. goal.com
#Allegri in conferenza prima di #MilanVerona: " #Fofana può e deve fare di più. Non c'è bisogno di cambiare..." #SempreMilan #SerieA x.com
#Allegri prima di #MilanVerona: "#Leao non è della partita. #Gabbia e #Fofana ..." #SempreMilan #milan #SerieA - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.