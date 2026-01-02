Flavio Cobolli lancia la sfida | Siamo una squadra unita La top-10 è il mio obiettivo

Flavio Cobolli riprende il suo percorso nel circuito internazionale di tennis, con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e progredire nel ranking. La sua determinazione è chiara: diventare tra i primi dieci giocatori al mondo. Con un impegno costante e un approccio professionale, Cobolli si impegna a migliorare il proprio gioco e a rappresentare con orgoglio la squadra italiana nel circuito globale.

Dare un seguito a quanto già fatto. Flavio Cobolli riprende il proprio cammino nel massimo circuito internazionale del tennis. Recitato un ruolo da primattore nel successo della Coppa Davis a Bologna, sarà la United Cup, competizione a squadre miste tra nazioni, a dare il via alle danze. Gli azzurri giocheranno il 4 gennaio contro la Svizzera e il 6 contro la Francia per centrare l’accesso ai quarti di finale e coltivare il sogno del successo finale. Non sarà facile, ma c’è grande voglia di far bene. Questo è lo spirito emerso nel corso del Media-Day. In questa circostanza, il romano ha sottolineato l’unità del gruppo: “ Siamo arrivati qui molto presto per stare insieme e coinvolgere tutta la squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flavio Cobolli lancia la sfida: “Siamo una squadra unita. La top-10 è il mio obiettivo” Leggi anche: L’Italia è in finale di Coppa Davis, Cobolli: “Siamo una squadra unita, proviamo a realizzare questo sogno” Leggi anche: Cobolli: “Il mio obiettivo è entrare in top ten” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Flavio Cobolli lancia la sfida: “Siamo una squadra unita. La top-10 è il mio obiettivo” - Flavio Cobolli riprende il proprio cammino nel massimo circuito internazionale del tennis. oasport.it

