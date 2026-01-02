A Crans-Montana, nel bar Le Constellation, si è verificato un incendio durante la notte di Capodanno, accompagnato da esplosioni. L’incidente sarebbe stato causato da un fenomeno noto come

Nel bar Le Constellation di Crans-Montana, località sciistica alpina in Svizzera, teatro del drammatico incendio della notte di Capodanno, si sarebbe verificato un "flashover", un fenomeno pericolosissimo che vede il fuoco propagarsi all'improvviso e con violenza in ambienti chiusi. A scriverlo è. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Flashover, il fuoco all'improvviso nel bar e le esplosioni: cosa è successo a Crans-Montana

