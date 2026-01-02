Flashover fatale a Crans-Montana ecco l' origine del rogo e cosa lo ha alimentato

L’incendio di Crans-Montana è stato causato da un fenomeno noto come flashover, che trasforma un incendio emergenziale in un evento fuori controllo. Questo processo, difficile da gestire, rappresenta un punto critico in cui le fiamme si espandono rapidamente, alimentate da materiali combustibili e condizioni ambientali. Conoscere le dinamiche di questo fenomeno è fondamentale per comprendere le cause e le misure di prevenzione di simili tragedie.

All'origine della tragedia di Crans-Montana c'è un fenomeno che segna il passaggio da un incendio controllabile a uno fuori controllo: il cosiddetto flashover, davanti al quale anche i vigili del fuoco devono spesso arretrare. Nonostante la devastazione, incendi di questo tipo lasciano comunque indizi preziosi per ricostruire l'accaduto, anche se le analisi tecnico-scientifiche possono richiedere.

Incendio fatale, cosa è l’effetto flashover - L’”incendio generalizzato” rappresenta il punto di arrivo di una combinazione precisa di fattori, dai quali dipendono energia termica e presenza di gas combustibili in un ambiente chiuso, con consegue ... ilsole24ore.com

Strage di Crans-Montana, che cos'è il flashover? Che cosa lo provoca e in che modo si propaga il fuoco - Montana, si parla di flashover, il fenomeno che potrebbe aver fatto propagare così rapidamente le fiamme all’interno del locale svizzero, no ... notizie.it

