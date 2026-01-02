Fiumicino Imu aree edificabili | la posizione del centrosinistra

A Fiumicino, il centrosinistra annuncia una riduzione dell’IMU sulle aree edificabili, ma si evidenzia ancora una volta una certa disinformazione sul tema. È importante analizzare con attenzione le decisioni adottate dalla Giunta comunale per comprendere appieno le implicazioni di questa misura e chiarire eventuali dubbi sui suoi effetti fiscali.

Fiumicino, 2 gennaio 2025 – La Giunta comunale racconta una riduzione dell’IMU sulle aree edificabili, ma ancora una volta siamo di fronte alla solita disinformazione. La realtà, infatti, è ben diversa dalla loro narrazione: la Giunta oggi rivendica la revisione dei valori e sostiene che prima non fosse stato fatto nulla, dimenticando però ch e la precedente amministrazione aveva già abbattuto le aliquote fino all’80% in base ai vincoli che ne pregiudicano l’edificabilità”. Lo dichiarano in una nota congiunta Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo PD, Giuseppe Miccoli, consigliere comunale Lista Civica Ezio e Paolo Calicchio, consigliere comunale PD. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

