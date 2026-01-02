L’account Twitter ufficiale di Fitness Boxing ha condiviso un’immagine teaser che ha suscitato interesse tra i fan. La grafica richiama elementi di Persona 5, alimentando le ipotesi di una futura collaborazione tra le due serie. Resta da attendere ulteriori dettagli per conoscere eventuali novità o annunci ufficiali.

L’account Twitter ufficiale della serie Fitness Boxing ha pubblicato un’immagine teaser che sta già facendo discutere i fan, lasciando intendere una possibile collaborazione con Persona 5. L’immagine condivisa mostra due brevi battute attribuite a personaggi non identificati, presentate però con un’interfaccia grafica chiaramente ispirata allo stile di Persona 5, uno degli elementi più riconoscibili della serie Atlus. I messaggi recitano: “Cosa ti stai preparando a fare?” “Eh eh eh. Questa volta sto preparando un piano di allenamento un po’ diverso dal solito. Dopotutto, la resistenza è fondamentale per un Ladro Fantasma!” Un riferimento diretto ai Phantom Thieves, protagonisti di Persona 5, che rende il collegamento tra le due serie tutt’altro che casuale. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Fitness Boxing strizza l’occhio a Persona 5 con un Teaser

