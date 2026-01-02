Recentemente è stato pubblicato un teaser che suggerisce un imminente crossover tra Fitness Boxing e Persona 5. Questa anticipazione ha suscitato interesse tra i fan, lasciando intuire una nuova collaborazione tra i due titoli. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli ufficiali, ma l'immagine stimola aspettative su possibili novità in arrivo. Restiamo in attesa di aggiornamenti per scoprire cosa riserverà questa combinazione.

Un nuovo crossover di Persona sembra essere ormai alle porte, visto che nelle ultime ore è apparso online un teaser che lascia pochi dubbi sull’annuncio di Fitness Boxing: Persona 5. L’immagine e il testo condivisi richiamano in modo evidente lo stile della celebre serie Atlus, fondendolo con la formula fitness di Imagineer. E nonostante manchi ancora una presentazione formale, tutti gli indizi puntano verso un reveal imminente. Addentrandoci nello specifico della questione, Gematsu segnala che il teaser è stato pubblicato dall’account ufficiale di Fitness Boxing (appena poche ore dopo l’apertura del sito dedicato al 30° anniversario della serie ) e mostra un dialogo testuale costruito esattamente come quelli di Persona 5, sia nella grafica che nel tono. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Fitness Boxing: Persona 5 è stato annunciato con un teaser?

