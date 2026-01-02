Firenze viaggio in musica nelle colonne sonore di Harry Potter

Firenze ospita un evento dedicato alle colonne sonore di Harry Potter, con una performance di un’orchestra sinfonica composta da 50 musicisti. L’appuntamento, previsto per il 2 gennaio 2026, offre un viaggio musicale attraverso le musiche che hanno accompagnato la celebre saga. Un’occasione per gli appassionati di cinema e musica di riscoprire le melodie che hanno contribuito a rendere unica questa serie.

Firenze, 2 gennaio 2026 - Un omaggio musicale alla saga di Harry Potter insieme a un'orchestra sinfonica composta da ben 50 musicisti. Parte sabato 7 febbraio dal Teatro Cartiere Carrara di Firenze il tour italiano di "Harry's Magic Symphony by Lords of the Sound", concerto tributo dell'orchestra Lords of the Sound all'amato maghetto di Hogwarts..Inizio spettacolo ore 20,30. I biglietti - posti numerati da 49,50 a 66 euro - sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (Tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.itpunti-vendita (tel.

