Firenze l’Ente nazionale sordi festeggia i 75 anni di attività
Firenze, 2 gennaio 2026 – L’Ente Nazionale Sordi di Firenze ha recentemente festeggiato i suoi 75 anni di attività. L’evento ha rappresentato un momento importante per la comunità, sottolineando il percorso e il ruolo dell’ente nel supporto alle persone sorde della regione. La celebrazione ha visto la partecipazione di molti membri e collaboratori, evidenziando l’importanza della tutela dei diritti e dell’inclusione sociale.
Firenze, 2 gennaio 2026 – È stato un grande e atteso evento quello dell ’Ente nazionale sordi di Firenze, che ha celebrato il 75esimo anniversario della fondazione con un evento molto partecipato. Si è tenuto il 14 dicembre scorso all’Italiana Hotels & Resorts, e come spiegano gli organizzatori: "É stata una celebrazione davvero molto bella e gradita da parte di tutti i partecipanti. E questo ci ha fatto davvero emozionare e piacere, visto il tanto tempo di impegno profuso per questo evento". La mattina è iniziata con i saluti istituzionali delle varie autorità, la relazione sulla storia dell'ente dal lontano 1950 a oggi, e non è mancata la proiezione di foto e video come segno di testimonianza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
