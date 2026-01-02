A Firenze, venerdì 9 gennaio alle ore 20, si tiene l'evento

Firenze, 2 gennaio 2026 - Ping Pong oltre la rete con Alessio Sardelli. L'appuntamento è venerdì 9 gennaio, alle ore 20.45, al The Square, dove il ping pong diventa metafora della vita attraverso la storia di un ex campione di tennistavolo Erneso Volo. Il Ping Pong: concentrazione mentale e rapidità di movimento. Un gioco a volte rapido come lo strappo sui cento metri, a volte lento come una partita a scacchi. Lo spettacolo 'Ping pong. Oltre la rete', scritto da Alessandro Fani, diretto da Carlo Sciaccaluga, ha come protagonista l’attore Alessio Sardelli, già campione italiano di doppio e atleta della Nazionale, sul palco per raccontare la storia di un altro ex campione di tennistavolo, Ernesto Volo, che, alla soglia dei sessant'anni, gioca contro se stesso e si impegna sulla scena in schiacciate e colpi d'effetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, in scena 'Ping Pong oltre la rete' col campione Alessio Sardelli

Leggi anche: Macron gioca a ping pong durante la visita in Cina

Leggi anche: I migliori punti a ping pong del 2025

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Firenze, in scena 'Ping Pong oltre la rete' col campione Alessio Sardelli - 45, al The Square, dove il ping pong diventa metafora della vita attraverso la s ... msn.com