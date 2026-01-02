Firenze in scena ' Ping Pong oltre la rete' col campione Alessio Sardelli
A Firenze, venerdì 9 gennaio alle ore 20, si tiene l'evento
Firenze, 2 gennaio 2026 - Ping Pong oltre la rete con Alessio Sardelli. L'appuntamento è venerdì 9 gennaio, alle ore 20.45, al The Square, dove il ping pong diventa metafora della vita attraverso la storia di un ex campione di tennistavolo Erneso Volo. Il Ping Pong: concentrazione mentale e rapidità di movimento. Un gioco a volte rapido come lo strappo sui cento metri, a volte lento come una partita a scacchi. Lo spettacolo 'Ping pong. Oltre la rete', scritto da Alessandro Fani, diretto da Carlo Sciaccaluga, ha come protagonista l’attore Alessio Sardelli, già campione italiano di doppio e atleta della Nazionale, sul palco per raccontare la storia di un altro ex campione di tennistavolo, Ernesto Volo, che, alla soglia dei sessant'anni, gioca contro se stesso e si impegna sulla scena in schiacciate e colpi d'effetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
