Firenze in scena ' Il mostro di Belinda' ispirato alla Bella e la bestia

Firenze, 2 gennaio 2026 - Una fiaba che esplora la paura e la meraviglia. Uno spettacolo ispirato a La Bella e la Bestia. Si può amare un mostro? E chi è per davvero il mostro? Un essere da temere, da combattere o una creatura che nasce dallo sguardo di chi lo osserva? E davanti a lui come possiamo tenere a bada le nostre paure? Il mostro di Belinda va in scena al Teatro Era di Pontedera (4, 5 e 6 gennaio) e al Nuovo Rifredi Scena Aperta di Firenze il 9 e 10 gennaio: è un racconto che attraversa queste domande con delicatezza e inquietudine, portando il pubblico dentro una storia che parla di infanzia, immaginazione, trasformazione e amore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

