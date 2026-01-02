Firenze il dono in musica degli operatori del centro Alzheimer | Balliamo per regalare leggerezza e un sorriso

A Firenze, il centro diurno Alzheimer Stella del Colle, gestito dal Consorzio Zenit, ha organizzato una iniziativa musicale e di danza intitolata “Balliamo per regalare leggerezza e un sorriso”. Questo evento, svolto all'inizio del nuovo anno, rappresenta un gesto di vicinanza e cura, volto a portare momenti di leggerezza e benessere agli ospiti, attraverso il semplice gesto di condividere musica e movimento.

Firenze, 2 gennaio 2026 - Un augurio di buon anno che passa attraverso la danza e il sorriso: è quello che arriva dal centro diurno Alzheimer Stella del Colle, realtà gestita dal Consorzio Zenit. Protagonisti dell'iniziativa sono stati gli operatori e le operatrici della struttura, che hanno realizzato un balletto pensato come dono simbolico per gli ospiti del centro e per le loro famiglie. «Abbiamo voluto metterci in gioco con spirito leggero ed entusiasmo – ha spiegato la responsabile del servizio, Irene Marchi – per regalare un attimo di allegria e vicinanza ai nostri ospiti e ai loro cari, rafforzando quel legame umano che è al centro del nostro lavoro quotidiano».

