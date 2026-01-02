Fiorentina ufficiale il primo acquisto | Solomon è viola

La Fiorentina ha annunciato il suo primo acquisto nel mercato invernale, ufficializzando l'arrivo di Manor Solomon. L'esterno offensivo, di proprietà del Tottenham, si unisce alla squadra per rinforzare il reparto offensivo in vista delle prossime gare. Questa operazione segna l'inizio delle attività di mercato dei viola, con l'obiettivo di rafforzare la rosa e migliorare le prestazioni stagionali.

La Fiorentina piazza il suo primo colpo del calciomercato invernale. È ufficiale infatti l'acquisto di Manor Solomon, esterno offensivo di proprietà del Tottenham. Il calciatore, di nazionalità israeliana, è atterrato questa mattina alle 11:30 a Firenze per poi svolgere le visite mediche.

