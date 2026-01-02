Fiorentina sondaggio per Luvumbo | attesa Paratici per l’accelerata

La Fiorentina avvia un sondaggio per Luvumbo, con l’obiettivo di valutare un possibile acquisto. La società, sotto la guida di Paratici, si prepara a un gennaio di interventi mirati, puntando su giovani talenti pronti a contribuire subito e a svilupparsi nel lungo termine. La strategia si concentra su profili che possano integrarsi rapidamente nel progetto tecnico e sportivo della squadra.

La Fiorentina guarda avanti e, mentre prepara un gennaio di assestamento e scelte mirate, inizia a scandagliare il mercato con un criterio preciso: giovani già pronti, capaci di incidere subito ma anche di crescere dentro un progetto. In questo perimetro prende forma un nome che circola con sempre maggiore insistenza: Zito Luvumbo. Fiorentina, interesse reale ma senza accelerazioni. Il club viola ha avviato un primo contatto esplorativo per l’esterno offensivo di proprietà del Cagliari. Non una trattativa, non ancora. Piuttosto un segnale di attenzione verso un profilo che, nelle ultime stagioni, ha dimostrato di poter reggere il livello della Serie A senza perdere la sua cifra distintiva: velocità pura e coraggio nell’uno contro uno. 🔗 Leggi su Como1907news.com

