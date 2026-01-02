Fiorentina sondaggio per Luvumbo | attesa Paratici per l’accelerata
La Fiorentina avvia un sondaggio per Luvumbo, con l’obiettivo di valutare un possibile acquisto. La società, sotto la guida di Paratici, si prepara a un gennaio di interventi mirati, puntando su giovani talenti pronti a contribuire subito e a svilupparsi nel lungo termine. La strategia si concentra su profili che possano integrarsi rapidamente nel progetto tecnico e sportivo della squadra.
La Fiorentina guarda avanti e, mentre prepara un gennaio di assestamento e scelte mirate, inizia a scandagliare il mercato con un criterio preciso: giovani già pronti, capaci di incidere subito ma anche di crescere dentro un progetto. In questo perimetro prende forma un nome che circola con sempre maggiore insistenza: Zito Luvumbo. Fiorentina, interesse reale ma senza accelerazioni. Il club viola ha avviato un primo contatto esplorativo per l’esterno offensivo di proprietà del Cagliari. Non una trattativa, non ancora. Piuttosto un segnale di attenzione verso un profilo che, nelle ultime stagioni, ha dimostrato di poter reggere il livello della Serie A senza perdere la sua cifra distintiva: velocità pura e coraggio nell’uno contro uno. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Leggi anche: Luvumbo Fiorentina, primo sondaggio della Viola per il calciatore del Cagliari. I sardi sono pronti a valutare una possibile cessione del giocatore. Le ultime
Leggi anche: Fiorentina: attesa per Paratici, anche fra i calciatori. Kean assente: motivi familiari. Tornerà “nei prossimi giorni”
Luvumbo Fiorentina, primo sondaggio della Viola per il calciatore del Cagliari. I sardi sono pronti a valutare una possibile cessione del giocatore. Le ultime - Si attende l’arrivo di Paratici per accelerare La Fiorentina continua a muoversi sul mercato alla ricerca di pr ... calcionews24.com
Luvumbo Fiorentina, sondaggio dei viola per l’angolano! Il Cagliari aspetta - Luvumbo Fiorentina, il Cagliari potrebbe cedere l’attaccante classe 2002 nella sessione invernale di calciomercato: ecco cosa filtra da Firenze La Fiorentina ha messo nel mirino un nuovo talento per r ... cagliarinews24.com
Mandragora vuole restare alla Fiorentina Secondo quanto riportato oggi, nonostante il sondaggio esplorativo del Genoa, Mandragora non sarebbe disponibile a lasciare la Fiorentina. Il centrocampista, infatti, ha rinnovato il proprio contratto fino al 2028 e - facebook.com facebook
#Luvumbo #Fiorentina Il punto sulla trattativa x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.