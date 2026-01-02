Fiorentina Solomon è sbarcato a Peretola E' il primo colpo del mercato invernale

Manor Solomon è arrivato all'aeroporto di Peretola, segnando il primo acquisto ufficiale della Fiorentina nel mercato invernale. La società ha annunciato l'ingresso del calciatore israeliano, che si unisce alla rosa per rafforzare la squadra nella seconda metà della stagione. L'operazione rappresenta un passo importante nelle strategie di rafforzamento del club, con Solomon pronto a contribuire alle prossime sfide del campionato.

Firenze, 2 gennaio 2026 - E' sbarcato a Firenze con un volo privato Manor Solomon, il primo rinforzo del calciomercato invernale della Fiorentina. Il calciatore israeliano, di proprietà del Tottenham ma che ha giocato la prima parte di stagione in prestito al Villarreal, andrà a rinforzare l'attacco a disposizione di Vanoli. Esterno di piede destro, che ama giocare sulla corsia mancina dell'attacco, ma all'occorrenza può anche agire sul versante opposto o da trequartista. E' la prima operazione targata Fabio Paratic i, responsabile dell'area tecnica viola ancora in pectore almeno fino a lunedì prossimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

