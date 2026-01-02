La Fiorentina annuncia l’arrivo di Manor Solomon, primo acquisto del mercato invernale 2026. Un'operazione che riflette le strategie del club per rafforzare la rosa e puntare a obiettivi ambiziosi. La firma del giocatore segna l’inizio di una nuova fase di mercato, in cui la squadra si prepara ad affrontare le sfide della stagione con attenzione e programmazione.

Il mercato invernale della Fiorentina si apre con un innesto che parla chiaro sulle intenzioni del club. Dopo giorni di attesa, è arrivata l’ufficialità: Manor Solomon è un nuovo giocatore viola. Un’operazione che inaugura gennaio e consegna subito a Italiano un profilo offensivo di spessore internazionale. La dirigenza gigliata ha scelto di muoversi con decisione, assicurandosi un esterno capace di incidere nell’immediato e di offrire soluzioni diverse nel reparto avanzato. L’operazione e l’accordo con il Tottenham. Solomon arriva dal Tottenham Hotspur con la formula del prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Fiorentina, primo colpo del 2026: ufficiale l’arrivo di Manor Solomon

Leggi anche: Tuttosport – Fiorentina, il primo colpo di Paratici è l’israeliano Manor Solomon: i dettagli

Leggi anche: Calciomercato Fiorentina, ecco il primo colpo di mercato di Paratici: arriva l’ufficialità di Romano! Fatta per l’arrivo in viola di Manor Solomon dal Tottenham. I dettagli

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Fiorentina, Solomon per accendere la scintilla. L'esterno d’attacco è il primo colpo di Paratici; Fiorentina, il primo colpo di Paratici è l'israeliano Manor Solomon: i dettagli; Calciomercato Fiorentina, si apre l’era Paratici: Solomon è solo il primo colpo, tutti i nomi; Fiorentina: l'israeliano Solomon sarà il primo colpo di Paratici.

Fiorentina, ufficiale il primo acquisto: Solomon è viola - È ufficiale infatti l'acquisto di Manor Solomon, esterno offensivo di proprietà del Tottenham. firenzetoday.it